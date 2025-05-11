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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индикар. Палоу одержал четвертую победу в пяти гонках сезона – на дорожной конфигурации «Индианаполиса»

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу продолжает побеждать в «Индикаре» – трехкратный и действующий чемпион стал сильнейшим на дорожной конфигурации трассы «Индианаполис Мотор Спидвей».

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