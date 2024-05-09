В столице Ямала в честь праздника на улицы выехала военная техника

Салехардцы отметили День Победы праздничным митингом и торжественным маршем на проспекте Молодежи. Митинг открыл губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который в своем приветственном слове напомнил, что Ямал, бывший во время войны небольшим регионом, тоже внес свой посильный вклад в дело Победы.