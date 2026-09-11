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Курские новости

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В Курске пресечены четыре случая незаконной торговли

В Курске пресечены четыре случая незаконной торговли

За незаконную торговлю в Курске нарушителям грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. В ходе последнего рейда составлено четыре протокола об административных правонарушениях.

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