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Газета.ру

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Бородавко: в Италии замечательно приняли лыжников из РФ и ждут их возвращения

Бородавко: в Италии замечательно приняли лыжников из РФ и ждут их возвращения

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о доброжелательном отношении к российским спортсменам в Италии, где его группа провела очередной предсезонный сбор в Монте-Бондоне.

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