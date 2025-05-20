Калужский аэропорт временно не работает: условия по расписанию рейсов

В Калуге временно остановлена работа аэропорта, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее аналогичные случаи произошли в якутском аэропорту Зырянка из-за затопления и в читинском аэропорту Кадала из-за пожара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии