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Обычную картошку превратила в испанское рагу: сытное блюдо, в которое хочется макать хлеб

Обычную картошку превратила в испанское рагу: сытное блюдо, в которое хочется макать хлеб

Картофель по-риохски (Patatas a la Riojana) — это сытное рагу из картофеля и колбасы чоризо. Готовят его в регионе Ла-Риоха на севере Испании.

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