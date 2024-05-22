"24-й канал": в Сумах начали восстанавливать электроснабжение

"В Сумах начали восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении. В ночь на 22 мая глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что город Сумы, расположенный на северо-востоке Украины, остался без электроэнергии из-за удара.