"24-й канал": в Сумах начали восстанавливать электроснабжение

"В Сумах начали восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении. В ночь на 22 мая глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что город Сумы, расположенный на северо-востоке Украины, остался без электроэнергии из-за удара.
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