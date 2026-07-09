ИКИ РАН: солнечная активность пошла на спад после мощного всплеска

Учёные зафиксировали резкое снижение солнечной активности. За последние четыре дня уровень рентгеновского излучения звезды сократился в десять раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
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