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ИКИ РАН: солнечная активность пошла на спад после мощного всплеска

ИКИ РАН: солнечная активность пошла на спад после мощного всплеска

Учёные зафиксировали резкое снижение солнечной активности. За последние четыре дня уровень рентгеновского излучения звезды сократился в десять раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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