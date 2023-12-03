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Андрей Корешков: «Царукян – один из самых неудобных соперников для Махачева»

«Я думал, что бой будет для Царукяна гораздо тяжелее, потому что Дариуш – сильный оппонент. До поражения от Чарльза Оливейры у него была внушительная победная серия.

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