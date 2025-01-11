«Рвануло с детонацией», «Искандеры» крошили военные аэродромы Николаеве, Черкассах и Кировограде, удары по Украине на сегодня, 11 января Юлия СоколоваТри больших роя «Гераней» ушли работать по целям еще по полуночи.