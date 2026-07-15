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«Црвена Звезда» хочет заполучить Джонатана Мотли из «Хапоэля Тель-Авив»

« Црвена Звезда » хочет приобрести бигмена Джонатана Мотли . У 31-летнего американца контракт с « Хапоэлем Тель-Авив » с зарплатой до 2,5 млн долларов, но израильский клуб хочет расстаться с игроком.

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