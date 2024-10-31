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Шварценеггер поддержал Харрис на выборах

Шварценеггер поддержал Харрис на выборах

Актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высказался в поддержку кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Камалы Харрис и ее напарника, кандидата в вице-президенты Тима Уолца.

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