Шварценеггер поддержал Харрис на выборах

Актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высказался в поддержку кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Камалы Харрис и ее напарника, кандидата в вице-президенты Тима Уолца.
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