‼️🇷🇺💥 Бойцы бригады "Север-V" бьют врага под Часов Яром Артиллерия и FPV-дроны уничтожают пытавшихся окопаться в лесополосе украинских боевиков, не давая врагу закрепиться на местности.
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‼️🇷🇺💥 Бойцы бригады "Север-V" бьют врага под Часов Яром Артиллерия и FPV-дроны уничтожают пытавшихся окопаться в лесополосе украинских боевиков, не давая врагу закрепиться на местности.
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