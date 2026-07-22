Российские военные разрабатывают новые виды вооружений

В зоне специальной военной операции созданы специальные огнемётные отряды. Они входят в состав войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и решают особо важные задачи на передовой, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.