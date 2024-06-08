Кейтлин Кларк о 1-м матче финала НБА: «Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская серия по софтболу среди колледжей»

«Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская Мировая серия по софтболу среди колледжей. Там есть одна девушка, которая играет за Техас, она первокурсница и жила в паре улиц от меня, когда я была маленькой», – рассказала звезда женской НБА.