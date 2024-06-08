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Кейтлин Кларк о 1-м матче финала НБА: «Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская серия по софтболу среди колледжей»

«Я не смотрела. Вместо этого у меня была женская Мировая серия по софтболу среди колледжей. Там есть одна девушка, которая играет за Техас, она первокурсница и жила в паре улиц от меня, когда я была маленькой», – рассказала звезда женской НБА.

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