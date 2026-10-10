«ВИА Суперстар»: два последних места подряд грозят выбыванием, но третий выпуск снова прошёл без потерь

Третий выпуск «ВИА Суперстар» показали 10 октября 2026 года, и он снова обошёлся без выбывших. Внизу таблицы встали рядом «ВИА Весёлые ребята», «Рок-острова» и «Белый Орёл» — но вечер для всех троих закончился одинаково: они остались в проекте.
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