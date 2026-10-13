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Путин и президент ОАЭ обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Путин и президент ОАЭ обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Лидеры стран затронули договоренности о поставках дизельного топлива, достигнутые между Москвой и Вашингтоном, а также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива и развитие двустороннего сотрудничества.

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