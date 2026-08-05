Комроты ГрВ «Юг»: боевики в Константиновке месяцами сидят без связи

Командир роты 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Юг» с позывным Фенхель в интервью, опубликованном Минобороны России, заявил, что отдельные военнослужащие ВСУ в районе Константиновки месяцами находятся на позициях без связи с командованием и без ротации.
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