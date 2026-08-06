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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри не был полностью убежден в переходе в «Реал», это беспокоило клуб. Мадридцы поняли причины выбора в пользу «Барсы», озвученные хавбеком «Сити» (As)

Стали известны подробности отказа хавбека « Манчестер Сити » Родри от трансфера в « Реал ». Ранее сообщалось , что испанец согласовал финансовые условия контракта с «Барселоной», так как устал ждать, пока «Реал» сделает следующий шаг в переговорах.

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