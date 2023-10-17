Небензя: голосование в Совбезе ООН показало заинтересованных в войне в Палестине

Результаты голосования в СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта продемонстрировали, какие страны на самом деле выступают за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а у кого есть собственные узкокорыстные политические цели.