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Небензя: голосование в Совбезе ООН показало заинтересованных в войне в Палестине

Небензя: голосование в Совбезе ООН показало заинтересованных в войне в Палестине

Результаты голосования в СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта продемонстрировали, какие страны на самом деле выступают за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а у кого есть собственные узкокорыстные политические цели.

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