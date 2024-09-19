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FTimes

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Трагедия, изменившая жизнь: как сын Никаса Сафронова сбросил 150 кг

Трагедия, изменившая жизнь: как сын Никаса Сафронова сбросил 150 кг

Трагедия, изменившая жизнь: как сын Никаса Сафронова сбросил 150 кг Юлия ЧинковаСын известного художника Никаса Сафронова, Лука, сумел избавиться от более чем 100 килограммов, и его преображение привлекло внимание общественности.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Интересней, зачем он их наел?
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11 час.

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