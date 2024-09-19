Трагедия, изменившая жизнь: как сын Никаса Сафронова сбросил 150 кг Юлия ЧинковаСын известного художника Никаса Сафронова, Лука, сумел избавиться от более чем 100 килограммов, и его преображение привлекло внимание общественности.