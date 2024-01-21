РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Пустили свинью за стол...Экс-посол Украины...
  • Иван Иванов
    👍Президент Финлянд...
  • Леонид -
    Я не понимаю, как у человека может быть гражданство России и страны НАТО, это же потенциальный предатель. Так, что с ...Президент Финлянд...

Инженерные войска России отмечают 323-ю годовщину со дня образования

Инженерные войска России отмечают 323-ю годовщину со дня образования

Известия/Алексей Майшев Российские военные инженеры отмечают 21 января профессиональный праздник. Эти формирования считаются одними из старейших, свой отсчет они ведут еще с эпохи зарождения регулярной армии Петром I.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Инженерным войскам РФ низкий поклон за усердие и хорошую работу на поле боя.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх