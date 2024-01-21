Инженерные войска России отмечают 323-ю годовщину со дня образования

Известия/Алексей Майшев Российские военные инженеры отмечают 21 января профессиональный праздник. Эти формирования считаются одними из старейших, свой отсчет они ведут еще с эпохи зарождения регулярной армии Петром I.
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