Китайские компании начали активно скупать оборудование для производства чипов

Импорт производственных мощностей для микросхем в Китайскую Народную Республику в 2023 году резко возрос, так как компании увеличили инвестиции в попытке обойти усилия Соединённых Штатов по сдерживанию национальной полупроводниковой промышленности.
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