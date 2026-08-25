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Костюченок о Хованове в «Югре»: «Решили дать ему шанс. Это очень талантливый хоккеист. Да еще играющий на самой дефицитной позиции – центра»

Главный тренер «Югры» Виктор Костюченок высказался о подписании пробного контракта с форвардом Александром Ховановым.

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