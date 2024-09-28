Финансовая удача в октябре 2024 года: пять знаков зодиака на гребне успеха Ольга ВайленкоОктябрь 2024 года обещает стать знаковым месяцем для многих представителей различных знаков зодиака, особенно в сфере финансов и карьерных достижений.
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