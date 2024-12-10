Омские власти утвердят рост платы за содержание жилья. Новые тарифы начнут действовать с 1 января. Соответствующий документ должен подписать и.
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Омские власти утвердят рост платы за содержание жилья. Новые тарифы начнут действовать с 1 января. Соответствующий документ должен подписать и.