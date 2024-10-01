Джейсон Шрайер ответил на вопросы пользователей Reddit о книге “Play Nice” и Blizzard У...

Джейсон Шрайер ответил на вопросы пользователей Reddit о книге “Play Nice” и BlizzardУже на следующей неделе, а именно 8 октября, состоится выход книги “Play Nice” от известного американского журналиста Джейсона Шрайера, который освещает индустрию видеоигр.
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