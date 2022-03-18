В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в экстремизме

По ходатайству следственных органов ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п.
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