Кравцов: Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школах

В России не планируют менять срок обучения в школе, так как нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разговор в перело...
- Более 30 тысяч де...
- «Нами правят гени...
10 лет было достаточно