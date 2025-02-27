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Агаларов: судьба полуразрушенного «Крокуса» пока не определена

Агаларов: судьба полуразрушенного «Крокуса» пока не определена

Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что судьба «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, разрушенного в результате теракта, пока не определена.

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