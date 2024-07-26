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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Феликс вернулся в «Атлетико», он будет тренироваться один. Жоау хотят продать, «Астон Вилла» попытается снизить цену

Феликс вернулся в «Атлетико», он будет тренироваться один. Жоау хотят продать, «Астон Вилла» попытается снизить цену

Прошлый сезон футболист провел в «Барселоне» на правах аренды. В ближайшее время полузащитник будет тренироваться в одиночку, работая вместе с персоналом клуба.

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