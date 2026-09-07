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Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украина может распасться из-за конфликта спецслужб

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украина может распасться из-за конфликта спецслужб

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com Украина может распасться на несколько отдельных государств из-за конфликта между Службой безопасности страны и Главным управлением разведки минобороны.

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