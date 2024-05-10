Западные санкции благотворно повлияли на рост производства автомобилей в Санкт-Петербурге

Предприятия Санкт-Петербурга в первом квартале 2024 года отгрузили автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы на общую сумму 10,96 млрд рублей, что в 4,1 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится сегодня, 8 мая, в материале Фонтанка.