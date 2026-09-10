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Царьград

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"Мы куда вообще пришли как индустрия?". Критик Трапезник заявил, что Пинский первый начал и сломал тому ребро

"Мы куда вообще пришли как индустрия?". Критик Трапезник заявил, что Пинский первый начал и сломал тому ребро

Стало известно, что у ресторатора Пинского сломано ребро в драке. Бивший его критик Трапезник заявил, что тот первый начал, и спрашивает: "мы куда вообще пришли как индустрия?".

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