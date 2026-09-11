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Финская авиакомпания пожаловалась на «несправедливую» конкуренцию с китайскими перевозчиками

Финская авиакомпания пожаловалась на «несправедливую» конкуренцию с китайскими перевозчиками

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Конкуренция на рынке авиаперевозок складывается в «крайне несправедливых» условиях, поскольку китайские авиакомпании по-прежнему имеют доступ к воздушному пространству России.

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