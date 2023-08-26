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Предательство Вучича ввергнет Сербию в политический кризис – Драган Станоевич

Предательство Вучича ввергнет Сербию в политический кризис – Драган Станоевич

Елена Острякова .   Президент Сербии Александр Вучич совершил предательство своего народа, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку, подписав декларацию Балканского конгресса в поддержку Киева, а также санкционировав участие премьер-министра Аны Брнабич в антироссийской «Крымской платформе».

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Комментарии
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Иванов
Вучич тот друг! Вроде огромный мужик, но как тряпка. Полное дерьмо!
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1 час.
Виктор Геманов
Как огромен внешне, так мелок внутренне!
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1 час.

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