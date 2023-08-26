Елена Острякова . Президент Сербии Александр Вучич совершил предательство своего народа, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку, подписав декларацию Балканского конгресса в поддержку Киева, а также санкционировав участие премьер-министра Аны Брнабич в антироссийской «Крымской платформе».
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