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ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на газ и нефть из России

ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на газ и нефть из России

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил, что введение запрета на поставки российских энергоресурсов приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям в ФРГ, в том числе к резкому росту безработицы в стране.

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