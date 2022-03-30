ФРГ предрекли резкий рост безработицы в случае эмбарго на газ и нефть из России

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил, что введение запрета на поставки российских энергоресурсов приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям в ФРГ, в том числе к резкому росту безработицы в стране.
Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил, что введение запрета на поставки российских энергоресурсов приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям в ФРГ, в том числе к резкому росту безработицы в стране.
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