Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал главу государства Джо Байдена за решение о смягчении наказания 37 заключенным, которых ранее приговорили к смертной казни.
Трамп раскритиковал Байдена за смягчение наказания осужденным на казнь
Комментарии
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Eduard
Уважаемый Трамп вам бы подсчитать сколько сотее тысяч на Украине и вездеюпогибают от вашей "помощи"!
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19 час.
Eduard
Бревна в глазу режимы США не видят,поставляя оружие Украине.!
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19 час.
Eduard
Я бы бтих людей просто отпустил! Они просто святые перед режимом Байдена посылающего ракеты на Украину которыми людей убивают! Государственный терроризм страшнее одиночек!
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19 час.
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