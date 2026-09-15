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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 15.09.2026. Финансовые вопросы Овнов, принятие изменений Тельцами, концентрация Близнецов и удача Водолеев.

Гороскоп на 15.09.2026. Финансовые вопросы Овнов, принятие изменений Тельцами, концентрация Близнецов и удача Водолеев.

Овнам следует отнестись с большей тщательностью к финансовым вопросам. Потребность в крупных расходах может внезапно показаться несомненной, но не стоит спешить с решениями.

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