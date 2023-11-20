В Китае представили новую Toyota Camry для местного рынка

Компания Toyota представила модификацию седана Camry нового поколения для рынка Китая. Продажи автомобилей, выпущенных на совместном предприятии GAC Toyota, начнутся в марте 2024 года, сообщает портал Autohome.
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