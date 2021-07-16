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Геополитическая конкуренция за Афганистан обостряется

Геополитическая конкуренция за Афганистан обостряется

12 июля представитель запрещённого в России движения «Талибан»* Забихулла Муджахид вновь повторил требование о выводе из Афганистана турецких вооружённых сил В ином случае, наряду с «коллегами» из США и НАТО, они будут считаться оккупационными силами со всеми вытекающими последствиями: «Турция была в Афганистане в течение последних 20 лет с НАТО, и если она хочет остаться сейчас, без всякого сомнения, мы считаем ее оккупантом и будем действовать против нее… У нас с Турцией много общего… и они мусульмане.

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