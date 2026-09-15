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Военный суд дал 18 лет жителю Кубани за подготовку подрыва здания

Военный суд дал 18 лет жителю Кубани за подготовку подрыва здания

Жителя Краснодарского края Петра Медведева приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку подрыва здания электросетей региона.

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