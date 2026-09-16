Две нейтронные звезды вращаются друг вокруг друга каждые 2,36 часа, а через 82 млн лет они столкнутся — китайский FAST обнаружил уникальную систему

Китайское «Небесное око» обнаружило рекордную пару звезд Китайские астрономы с помощью крупнейшего радиотелескопа FAST обнаружили необычную двойную систему PSR J1856−0039.
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