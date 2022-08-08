Фото топлес и одно платье на двоих: как проходит отпуск Ирины Шейк и Стеллы Максвелл на Ибице

Ирина Шейк Модели Ирина Шейк и Стелла Максвелл продолжают отдыхать на Ибице в компании друзей из модной индустрии, включая креативного директора Burberry Рикардо Тиши, главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула и модели Имаан Хаммам.