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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться л...

Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться л...

Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться лишь в 2026 годуПо словам журналиста Windows Central Джеза Кордена, который часто общается с источниками внутри Microsoft, State of Decay 3 находится на финальной стадии разработки, причем настолько, что Xbox сначала рассматривала вариант выпуска игры в 2025 году… источник#State_of_Decay #Xbox.

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