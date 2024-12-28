Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться л...

Слух: разработка State of Decay 3 близится к завершению, но релиз может состояться лишь в 2026 годуПо словам журналиста Windows Central Джеза Кордена, который часто общается с источниками внутри Microsoft, State of Decay 3 находится на финальной стадии разработки, причем настолько, что Xbox сначала рассматривала вариант выпуска игры в 2025 году… источник#State_of_Decay #Xbox.