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"Они намного цивильнее": как нас пытаются убедить, что русские рады соседству с мигрантами

"Они намного цивильнее": как нас пытаются убедить, что русские рады соседству с мигрантами

Если в Новосибирске есть "Хилокское гетто", то в Красноярске - "маленький Таджикистан". Из последнего хотели бы сбежать даже некоторые добропорядочные мигранты вслед за русскими, которые продают квартиры и уезжают в другие районы города.

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Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Уезжайте к ним и живите с мигрантами у них на родине! А нам они не нужны ни по соседству, ни даже в гостях! Пусть отсюда птздуют!
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7 час.
Елена Элькинюк
Да, это какое то нашествие мигрантов и полнейшая их бесконтрольность.
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5 час.
Татьяна
Похоже как нашествие саранчи.
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2 час.

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