"Они намного цивильнее": как нас пытаются убедить, что русские рады соседству с мигрантами

Если в Новосибирске есть "Хилокское гетто", то в Красноярске - "маленький Таджикистан". Из последнего хотели бы сбежать даже некоторые добропорядочные мигранты вслед за русскими, которые продают квартиры и уезжают в другие районы города.
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