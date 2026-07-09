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RT Russia

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Вице спикер ГД Чернышов: отозвать из отпуска можно только с согласия сотрудника

Вице спикер ГД Чернышов: отозвать из отпуска можно только с согласия сотрудника

Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска — это не просто рабочая договорённость, а процедура, которая чётко регулируется Трудовым кодексом России, напомнил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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