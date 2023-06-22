Военное обозрение

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Командование ВСУ признало, что этой ночью выпущенные Россией ракеты «Кинжал» сбить не удалось

Командование ВСУ признало, что этой ночью выпущенные Россией ракеты «Кинжал» сбить не удалось

В ночь на 22 июня 2023 года объекты инфраструктуры и военного назначения Украины подверглись очередной массированной атаке.

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