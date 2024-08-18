WSJ: Израиль ликвидировал "Призрака" из "Хезболлы" с помощью хакеров

Израильские военные с помощью хакеров ликвидировали одного из основателей и самых высокопоставленных оперативников ливанского шиитского движения "Хезболла" по имени Фуад Шукр, который известен как "Призрак", сообщили в издании The Wall Street Journal.
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