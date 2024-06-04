Центробанк Катара тестирует CBDC

Центральный банк Катара (QCB) завершил разработку новой финансовой инфраструктуры. Она предназначена для запуска для цифрового риала (CBDC), который проходит сейчас первый этап тестирования в крупных межбанковских расчетах.
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